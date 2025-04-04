Фарид Гаибов: "С марта мы полностью сосредоточились на подготовке к соревновательному сезону"

«С марта мы полностью сосредоточились на подготовке к соревновательному сезону».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации.

Он отметил важные события прошедшего месяца.

«Несколько из наших восьми Технических комитетов встретились лично, чтобы обсудить свой план действий и мероприятия. Эти встречи необходимы для хорошего проведения семинаров, тренировочных лагерей и соревнований, а также позволяют обмениваться идеями для новых и/или улучшенных форматов и продвижения различных дисциплин.

Кроме того, Техкомы и сотрудники отправились в города, принимающие предстоящие чемпионаты Европы по спортивной и художественной гимнастике. Занятые техническим проведением соревнований и сосредоточенные на последних штрихах, мы стремимся сделать эти мероприятия, в сотрудничестве с местными организационными комитетами в Лейпциге (Германия) и Таллинне (Эстония), на самом высоком уровне», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Он добавил, что гимнасты начали тестировать свои новые программы на международных соревнованиях.

«Вся эта подготовка подарит нам две недели чистой магии выступлений. Сначала в Лейпциге мы будем в самом центре необычного немецкого фестиваля гимнастики «Turnfest». Нахождение в окружении десятков тысяч любителей гимнастики, несомненно, поднимет энергетику обоих мероприятий. Мы надеемся, что выступления звезд вдохновят еще одно поколение. Сразу после этого настанет очередь Таллинна блистать. Впервые эстонская столица организует европейское мероприятие по гимнастике», - заметил глава ЕG.

Он рассказал и о подготовке к чемпионату Европы по акробатике в Люксембурге: «Через неделю лучшие юниоры и старшие акробаты Европы будут бороться за континентальную славу. Он состоится на «Coque Arena», предусмотрены и прямые трансляции».

Фарид Гаибов рассказал и о предстоящей серии Кубка Европы по художественной гимнастике.

«Запущенный в прошлом году, Кубок Европы по художественной гимнастике возвращается в этом сезоне. Не один, а два этапа! В первые выходные мая мой родной Баку - это место, где нужно быть. Через две недели в центре внимания окажется болгарский прибрежный город Бургас.Как видите, в ближайшие месяцы вас ждет много интересного! Желаю всем вам отличного сезона соревнований!», - заключил Ф.Гаибов.

İdman.biz