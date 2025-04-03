Организаторы Зимней Олимпиады провели семинар

Оргкомитет Зимней Олимпиады-2026 в Милане-Картине провел семинар для будущих руководителей делегаций.

Как передает İdman.biz, его посетило более 100 представителей Национальных Олимпийских и Паралимпийских Комитетов которые получили всю необходимую информацию о предстоящих Играх.

Участники собрались в Милане, где посетили будущую центральную деревню атлетов. Также делегатов детально ознакомили с состоянием двух арен. На открытом в 1990 году «Форуме» состоятся соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. А строящаяся 16-тысячная «ПалаИталия Санта-Джулия» станет центром олимпийского хоккейного турнира.

После этого участники семинара посещали объекты горного кластера: они побывали в Кортина-д’Ампеццо, Валь-ди-Фьемме, Антерсельве, Бормио и Ливиньо. Таким образом, они познакомились со всей существующей на данный момент инфраструктурой будущих Игр.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Италии 6-22 февраля 2026 года.

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