Конор: "Спасите Ирландию, голосуйте за Макгрегора"

Ирландец Конор МакГрегор, бывший двукратный чемпион UFC в полулегком и легком весе, опубликовал эмоциональный пост в социальных сетях в преддверии президентских выборов в своей стране в 2025 году.

Как сообщает İdman.biz, он заявил, что к 2025 году завершит строительство более 300 социальных домов в Ирландии.

Макгрегор особо подчеркнул, что все это он сделал на свои собственные деньги:

«В этом году, в 2025-м, я закончу строительство более 300 домов для социального жилья в Ирландии. Всё на свои деньги. Распространялась ложь (ничего нового), что эти дома предназначены для аренды с правом выкупа. Ложь разошлась быстро, люди поверили и попытались атаковать меня, как будто это факт, хотя это полная ложь. Люди должны проснуться и осознать систематическую атаку, которая продолжается против меня много лет. Все дома, которые я построил, - это социальное жильё, направленное на помощь в решении жилищного кризиса в Ирландии, что мне очень важно».

36-летний спортсмен, который рассказал, что эти работы стоили ему больших денег, продолжил:

«Я многократно бывал на местах, день и ночь, помогая и поддерживая многие из этих инициатив, которые затрагивают самых уязвимых людей. Прибыль от решения строить социальное жильё практически равна нулю, и мне настоятельно советовали не начинать эти проекты. Кроме того, без прибыли это невероятно рискованно - завершить проекты в лучшем виде. Но чувство, что я помогу семье, которая сейчас без дома или в хостелах… Получить свой дом - бесценно! Я занимаюсь этим уже много лет! Я строил дома и успевал сдать их к Рождеству, чтобы семьи с детьми, которые были без жилья, получили свой дом именно к Рождеству. Это магия!»

МакГрегор с гордостью заявил, что он настоящий ирландец:

«Они могут говорить что угодно, искажать мои слова, лгать обо мне, но это не сработает. Я - настоящий. Настоящая кровь ирландца! Я отдам свою последнюю каплю жизни за свою страну. Мой Бог, моя семья, моя страна! Голосуйте за Макгрегора, и, я вам говорю, жилищный кризис в Ирландии, кризис бездомных, кризис нелегальной иммиграции, коррупция и отсутствие ответственности в Ойрехтасе - всё будет исправлено!»

В заключение он попросил ирландский народ проголосовать за него:

«Я обещаю огромный успех! Моя репутация в этих вопросах невероятно сильна. Я поддерживал каждую из этих проблем и многократно подчёркивал шокирующее количество некомпетентности со стороны тех, кто у власти. Это необходимо. Мне нужна ваша поддержка, чтобы спасти нашу страну. Спасите Ирландию, голосуйте за Макгрегора!»

Отметим, что президентские выборы в Ирландии состоятся в ноябре 2025 года. Ранее распространилась информация о намерении Конора баллотироваться на пост президента страны.

İdman.biz