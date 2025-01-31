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Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО

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31 Января 2025 18:30
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Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО

31 января министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел 18-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, состоявшейся на Национальной арене гимнастики, министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах.

На мероприятии была представлена ​​информация о подготовке к Международным гимназическим спортивным играм, Всемирной летней Универсиаде студентов и Юношеским Олимпийским играм, которые в этом году пройдут в разных странах. В завершение был заслушан отчет федераций в социальных сетях и обсуждены другие вопросы.

Во встрече также принял участие начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz

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