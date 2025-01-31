Состоялось первое заседание недавно созданного Комитета по маркетингу спортивных федераций - ФОТО

При поддержке Министерства молодежи и спорта состоялось первое заседание недавно созданного Комитета по маркетингу спортивных федераций.

Как сообщает İdman.biz, на заседании обсуждался план дальнейших действий комитета.

Присутствовавший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выслушал членов Комитета и дал соответствующие рекомендации.

Отметим, что Комитет по маркетингу планирует собираться ежемесячно и готовить важные предложения по развитию маркетинга, связей с общественностью и других направлений с целью повышения популярности спорта.

İdman.biz