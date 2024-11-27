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Определяется кард турнира в Лас-Вегасе с участием Садыхова

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27 Ноября 2024 15:10
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Определяется кард турнира в Лас-Вегасе с участием Садыхова

Определяется состав участников турнира «UFC Fight Night», который пройдет 15 февраля в Лас-Вегасе (США) с участием азербайджанского мастера смешанных единоборств Назима Садыхова.

Как сообщает İdman.biz, в основном карде Садыхову предстоит биться с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.

На сегодняшний день определились участники шести боев на турнире, но список может быть расширен.

Свой последний на данный момент бой Садыхов провел 11 ноября прошлого года в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

İdman.biz

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