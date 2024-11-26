Президент страны также будет руководить олимпийским комитетом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) республики.
Как сообщает İdman.biz, такое решение было принято в ходе работы 41-й Генеральной Ассамблеи НОК. Кандидатуру главы государства предложил премьер-министр страны Абдулла Арипов.
Делегаты Генассамблеи единогласно поддержали руководителя республики, который теперь также стал председателем Национального олимпийского комитета.
Предыдущий глава НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул пост в феврале 2022 года, с тех пор координацией работы комитета занимался министр спорта Адхам Икрамов.
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