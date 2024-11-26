27 Ноября 2024
RU

Президент страны также будет руководить олимпийским комитетом

Другие
Новости
26 Ноября 2024 23:22
14
Президент страны также будет руководить олимпийским комитетом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Как сообщает İdman.biz, такое решение было принято в ходе работы 41-й Генеральной Ассамблеи НОК. Кандидатуру главы государства предложил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Делегаты Генассамблеи единогласно поддержали руководителя республики, который теперь также стал председателем Национального олимпийского комитета.

Предыдущий глава НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул пост в феврале 2022 года, с тех пор координацией работы комитета занимался министр спорта Адхам Икрамов.

İdman.biz

Новости по теме

Спортивный фестиваль завершился фейерверком - ФОТО
24 Ноября 12:45
Другие

Спортивный фестиваль завершился фейерверком - ФОТО

На мероприятии, прошедшем в парке Низами, спортсмены в 23 видах спорта продемонстрировали образцовые выступления
Примет ли Африка Олимпийские игры впервые в истории?
23 Ноября 23:00
Другие

Примет ли Африка Олимпийские игры впервые в истории?

Южная Африка начала кампанию по проведению первых в истории Олимпийских и Паралимпийских игр в Африке уже в 2036 году
29 наград азербайджанского бодибилдинга и шесть абсолютных чемпионов
23 Ноября 14:14
Другие

29 наград азербайджанского бодибилдинга и шесть абсолютных чемпионов

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завершила свое выступление на международной арене в текущем году
В Баку спортивного журналиста сбила машина - ФОТО
23 Ноября 13:37
Другие

В Баку спортивного журналиста сбила машина - ФОТО

Вчера вечером в Баку Джафарова сбила машина на пешеходном переходе
Фарид Гаибов пообщался со спортсменами у костра и ответил на их вопросы - ФОТО - ВИДЕО
23 Ноября 10:52
Другие

Фарид Гаибов пообщался со спортсменами у костра и ответил на их вопросы - ФОТО - ВИДЕО

Завершилось мероприятие танцем "Яллы" с участием детей
В Губе состоялась церемония открытия Спортивного фестиваля - ФОТО - ВИДЕО
23 Ноября 09:48
Другие

В Губе состоялась церемония открытия Спортивного фестиваля - ФОТО - ВИДЕО

На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, пожелавшие успехов участникам фестиваля

Самое читаемое

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО
24 Ноября 20:54
Футбол

2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы