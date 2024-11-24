Спортивный фестиваль завершился фейерверком - ФОТО

Шестой день III Спортивного фестиваля в Губе продолжился интересной и зрелищной программой.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, прошедшем в парке Низами, спортсмены в 23 видах спорта продемонстрировали образцовые выступления.

Жители города также присоединились к мероприятию и попробовали свои силы в различных видах спорта.

Во второй половине дня в парке была организована концертная программа. Молодые певцы - Азад Шабанов и Эльчин Джафаров исполнили популярные азербайджанские песни. Фестивальный день завершился фейерверком.

İdman.biz