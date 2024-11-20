Второй день III Спортивного фестиваля - ФОТО - ВИДЕО

Второй день III Спортивного фестиваля в Спортивной столице Губе также запомнился интересными мероприятиями.

Как сообщает İdman.biz, утреннюю зарядку спортсмены начали с занятий плаванием.

Позже они продолжили уроками вокала, рисованием, актерским мастерством и национальными танцами.

В течение дня тренеры провели уроки по первой медицинской помощи и военно-патриотической подготовке. В интеллектуальных играх для юных спортсменов были организованы занятия, развивающие творческое и логическое мышление. В то же время они посещали занятия по английскому языку и развивали свои разговорные навыки с помощью веселых и интерактивных методов.

İdman.biz