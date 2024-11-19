Вице-президент НОК принял делегацию ISSF - ФОТО

19 ноября вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде принял делегацию Спортивной ассоциации Исламской солидарности, находящуюся с визитом в нашей стране.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие генеральный секретарь Спортивной ассоциации исламской солидарности Нассер Айман Маджали, директор по стратегии и программам Мазен Диаб, а также депутат парламента, член исполкома НОК и руководитель комитета «Женщины и гендерное равенство в спорте» ISSF Конуль Нуруллаева.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде проинформировал гостей о развитии спорта в нашей стране и успешном проведении IV Игр исламской солидарности.

Генеральный секретарь Нассер Айман Маджали поблагодарил за теплый прием, обсудил подготовку к VI Играм исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде в 2025 году, и выразил уверенность в том, что соревнования пройдут успешно.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества со Спортивной ассоциацией Исламской солидарности, будущие проекты и взаимоотношения.

İdman.biz