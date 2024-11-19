Фарид Гаибов обсудил с генсеком ISSA подготовку к VI Играм исламской солидарности - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял генерального секретаря Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) Нассера ​​Аймана Маджали.

Как сообщает İdman.biz, министр, приветствовавший гостя, рассказал о проделанной работе в сфере спорта и достигнутых успехах в нашей стране.

Гость, посетивший нашу страну в рамках COP29, поблагодарил за теплый прием.

На встрече обсуждались отношения нашей страны с этой организацией, а также подготовка к VI Играм исламской солидарности, которые состоятся в следующем году, и другие вопросы.

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