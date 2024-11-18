Назим Садыхов больше года не проводил официальных боев

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов больше года не проводил официальные поединки в октагоне.

Как передает İdman.biz, свой последний на данный момент бой Назим провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

Далее Садыхов находился в поисках соперников. Он готовился к «UFC Fight Night», который прошел в июле в Колорадо, но не смог принять в нем участия, так как оппоненты менялись трижды.

Изначально Садыхов должен был встретится с Крисом Дунканом, но шотландец снялся с карда. Его заменил американец Маркель Медерос, но в дальнейшем стало известно, что он также не сможет выйти в октагон. Равно как и Древ Добер, бой против которого также не состоялся.

Пока неизвестно, когда состоится следующий бой азербайджанского спортсмена.

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