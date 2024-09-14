Состоялась церемония закрытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО

13 сентября в Астане (Казахстан) прошла церемония закрытия V Всемирных игр кочевников.

Как сообщает İdman.biz, символ игр кочевников был вручен следующему хозяину - Кыргызстану.

На церемонии выступили президент Всемирной федерации этноспорта Билал Эрдоган и министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мирзабосинов.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 7 медалей, в том числе 2 серебряные и 5 бронзовых. По количеству медалей наша страна заняла 9-е место среди 89 стран.

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