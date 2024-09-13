"Будет больше, чем UFC". Уайт высказался о своей лиге, которая превзойдёт промоушен ММА

Президент UFC Дана Уайт высказался о своей лиге пощёчин Power Slap. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", jрганизация получила лицензию со стороны Атлетической комиссии штата Невада (США). По мнению Уайта, в будущем Power Slap станет успешнее, чем UFC.

"В мире проживает восемь миллиардов человек. Кому-то это понравится, а кому-то нет. Но когда вы имеете дело с восемью миллиардами, то этого достаточно, чтобы у вас был реальный бизнес. Раньше я говорил, что UFC будет больше, чем бокс. И все говорили, что я идиот. Power Slap будет больше, чем UFC", - приводит слова Уайта Time.

İdman.biz