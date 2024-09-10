Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Паралимпийских играх в Париже

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об определении наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII летних Паралимпийских играх в Париже".

Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За высокие достижения на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции и заслуги в развитии азербайджанского спорта наградить следующих азербайджанских спортсменов и их тренеров:

орденом «Шохрат»

Асланова Орхана Аловсат оглу

Велиеву Ламию Ровшан гызы

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Халилова Имамеддина Мариф оглу

Наджафзаде Саида Али оглу

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Салея Рамана Сергеевича

Закиева Ильхама Азизага оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Зейналова Сабира Эльниз оглу

орденом «Эмек» 1-й степени

Панютина Олега Викторовича

орденом «Эмек» 2-й степени

Джулфаева Алаверди Абасовича

Заеца Владимира Владимировича

орденом «Эмек» 3-й степени

Ибрагимова Ибрагима Эльдар оглу

Кириллова Федора Борисовича

медалью «Терегги»

Халилова Арифа Мамед оглу

Исрафилова Назима Мухаммедвели оглу

Шукюрова Вугара Гюльага оглу

Тагизаде Фарида Авез оглу

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Алиева Рашада Рауф оглу

Алиева Тофига Зохраб оглу

Исрафилова Вели Рашадат оглу

Захидова Азада Закир оглу.

İdman.biz