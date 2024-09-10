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Сборная Азербайджана пропустит ЧМ - ВИДЕО

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10 Сентября 2024 12:10
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Сборная Азербайджана пропустит ЧМ - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по бодибилдингу пропустит чемпионат мира, который пройдет 23-28 сентября в Кише (Иран).

Как сообщает İdman.biz, учитывая ранние сроки мундиаля, который обычно проводится в ноябре, команда будет планировать подготовку с дальним прицелом. Ближайшим стартом для наших «железных парней» станет Кубок мира, который состоится 31 октября - 4 ноября в Санта-Сусанне (Испания).

Отметим, что в этом году сборная выступила на чемпионате Европы в Санта-Сусанне, завоевав в общей сложности 7 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград и выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

İdman.biz

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