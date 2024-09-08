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Достойный наследник Хабиба. Усман без шансов разобрал Шаблия

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8 Сентября 2024 10:21
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Достойный наследник Хабиба. Усман без шансов разобрал Шаблия

Нурмагомедов прагматично прошёл очередного соперника.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в ночь на 8 сентября в Сан-Диего (штат Калифорния, США) завершился очередной турнир Bellator Champions Series, главным событием которого стал титульный поединок в лёгкой весовой категории между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

Оба довольно долго шли к этому поединку. В прошлом году Нурмагомедов и Шаблий вышли в финал Гран-при Bellator, а вот потом пришлось ждать очной встречи. Сначала была история с отстранением Усмана из-за проваленного допинг-тестирования, потом Bellator перешёл под крыло PFL. В итоге бой изначально назначили на майский ивент в Париже, но Нурмагомедов не выступил на нём из-за болезни.

К долгожданному поединку Шаблий подошёл на серии из пяти побед под эгидой Bellator, а в последних боях россиянин уверенно разобрался с Брентом Примусом, Тофиком Мусаевым и бывшим чемпионом организации Патрики Фрейре. Простой Александра с последнего поединка затянулся почти на 10 месяцев. Усман не выступал чуть дольше, а его последняя победа над Примусом была аннулирована из-за того самого допинг-теста. Тем не менее у Нурмагомедова был чистый рекорд, и Шаблий должен был стать его главным тестом на данном этапе карьеры.

Нурмагомедов начал с первых секунд раздёргивать с дистанции, подключил кики по разным этажам и несколько раз плотно приложился. Шаблий, в свою очередь, довёл до цели одну двойку. Усман в первом раунде проверил и борьбу, проведя красивый тейкдаун, и поработал коленями. Александр угрожал резкими контратаками, но чемпион пытался его проваливать и в целом выдавал больше объёма действий. Во втором отрезке Нурмагомедов продолжал удерживать россиянина на дистанции и очень комфортно себя чувствовал, работая ногами. Главным оружием Шаблия были руки, но ему было тяжеловато прорваться на нужное расстояние. Стоит отметить, что Усман не настаивал на переводах и довольствовался контролем у сетки. При этом Нурмагомедов зачастую забирал эпизоды и за счёт этого наращивал преимущество.

Шаблий начал третий раунд с прессинга, но полноценно перехватить инициативу не удалось, и бой продолжился в довольно неспешном темпе, где каждый выцеливает редкие ошибки соперника. В целом это была наименее событийная пятиминутка. Как и в предыдущих раундах, Нурмагомедов выдавал больше объёма и разнообразия, за счёт чего выглядел более предпочтительно.

Чемпионские раунды начались с атак Усмана. При этом всё было грамотно, почти без риска пропустить ответ. Шаблий работал джебами в корпус, потом довёл опасную двойку и выбрасывал колено — мимо. Нурмагомедов быстро погасил темп поединка, вернулся на удобную дистанцию и оттуда выстрелил точным хай-киком, который прошил защиту Шаблия, и тот слегка закачался. Усман тут же этим воспользовался, утащил соперника в партер и оттуда добавил несколько плотных локтей, а также попробовал выйти на удушающий приём, но тут уже Александр собрался и грамотно защитился.

Шаблий активно пошёл вперёд в финальной пятиминутке и пытался инициировать размены. Усман держал дистанцию, угрожал борьбой и спокойно вёл поединок к логичному завершению в свою пользу. Несмотря на то что Александру явно нужен был финиш, полноценно атаковать у него не получалось. Нурмагомедов очень легко гасил любые попытки активности, а почти всю последнюю минуту просто контролировал соперника.

Абсолютно ожидаемо поединок затянулся на все 25 минут, уж слишком высока была цена ошибки. Может, не было искр, но с тактической и технической точки зрения получился очень хороший бой двух топовых бойцов. Усман прошёл проверку сильной оппозицией и закономерно сохранил за собой пояс и статус чемпиона Bellator.

Результаты турнира Bellator Champions Series 4

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46) и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
Лоренц Ларкин победил Левана Чохели техническим нокаутом (Раунд 1, 1:53) и стал претендентом №1 на бой с чемпионом в полусреднем весе Рамазаном Курамагомедовым.
Аарон Джеффри победил Дугласа Лиму единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Сумико Инаба победила Маккензи Стиллер техническим нокаутом (Раунд 2, 4:25).
Масаюки Кикуири победил Хермана Террадо техническим нокаутом (Раунд 3, 2:54)
Брайс Мередит победил Джонатана Макалолуя удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:18).
Джош Хокит победил Шона Роуза болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:58).
Эшли Тинер победила Айсию Кортес техническим нокаутом (Раунд 2, 3:11).

İdman.biz

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