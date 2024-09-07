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Легенда UFC завершил карьеру

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7 Сентября 2024 11:49
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Легенда UFC завершил карьеру

Американский боец, бывший чемпион UFC в легком весе и обладатель самой длинной серии защиты титула (11) Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры.

İdman.biz сообщает, что после турнира "ONE 168" в Денвере Джонсон подтвердил, что решил завершить карьеру.

Генеральный директор ONE Championship Чатри Ситиодтонг объявил, что Джонсон станет первым бойцом, которого попадет в Зал славы организации.

Последнее выступление 38-летнего бойца состоялось в мае 2023 года, когда Джонсон сохранил за собой титул ONE, победив Адриано Мораеса единогласным решением судей.

İdman.biz

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