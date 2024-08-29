Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций, действующих в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, на ледовой площадке комплекса министр Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева, наблюдавшие за тренировочными процессами подразделений женского фигурного катания и юношеского хоккея, пообщались со специалистами, тренерами и юными спортсменами.

Их также заинтересовал вид спорта керлинг, который был создан впервые в нашей стране. Сообщалось, что отделение керлинга, открытое при спортивном клубе "Оджаг", оснащено спортивным инвентарем, и желающие заниматься этим видом спорта в ближайшее время смогут записаться в группы.

Министр, которого интересовал тренировочный процесс спортсменов подразделений ММА, дзюдо, гимнастики и настольного тенниса, побеседовал с ними, обменялся идеями с их тренерами и дал соответствующие рекомендации.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе созданы благоприятные условия для занятий различными видами спорта. Помимо профессионального и любительского фигурного катания здесь есть следующие секции: хоккей, керлинг, художественная гимнастика, мужская гимнастика, женская гимнастика, гимнастика на батуте и акробатика, акробатическая гимнастика, аэробная гимнастика, гимнастика для всех, паркур, TeamGym, воздушная гимнастика, специальная олимпийская гимнастика, дзюдо, ММА, настольный теннис, шахматы и фитнес-секции.

В этом комплексе действует самый большой тренажерный зал в Азербайджане. Здесь люди всех возрастов могут заниматься любительским и профессиональным спортом.

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