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Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта

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29 Августа 2024 11:19
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Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта

29 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Как сообщает İdman.biz, Билал Эрдоган передал нашему главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

Высоко оценив деятельность Всемирной конфедерации этноспорта, Президент Азербайджана поздравил с достигнутыми успехами. Подчеркнув, что наша страна активно представлена в Конфедерации, глава государства сказал, что азербайджанские спортсмены успешно участвуют в соревнованиях этой организации.

На встрече вновь было отмечено, что наши страны связывают отношения братства, дружбы и стратегического союзничества, подчеркнуто, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

İdman.biz

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