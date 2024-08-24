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В 2036 году Олимпиада может пройти в Будапеште

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24 Августа 2024 20:09
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В 2036 году Олимпиада может пройти в Будапеште

Будапешт, столица Венгрии, может принять Летние Олимпийские игры 2036 года.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, в Венгрии достаточно спортивных объектов для проведения Олимпиады:

"Если мы захотим, то можем принять Игры в 2036 году. В Венгрии достаточно современных спортивных сооружений. Некоторые арены мы можем сделать полностью готовыми после небольшого ремонта. Думаю, лучшего варианта, чем Будапешт, не будет".

Отметим, что Лос-Анджелес примет Олимпийские игры в 2028 году, а Брисбен - в 2032.

İdman.biz

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