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Фарид Гаибов вручил им сертификаты - ФОТО

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6 Июля 2024 10:24
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Фарид Гаибов вручил им сертификаты - ФОТО

При поддержке Министерства молодежи и спорта Фонд развития футбола завершил проект «Здоровое будущее», проводимый в городе Мингячевир с целью измерения положительного влияния спорта на общество и привлечения населения к здоровому образу жизни.

Как сообщает İdman.biz, сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручил сертификаты и подарки детям, успешно завершившим проект.

Проект организован в рамках Альянса «Здоровое будущее», созданного на VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MİNEPS VII).

İdman.biz

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