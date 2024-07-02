Фарид Гаибов: "Со временем меняются требования и цели"

«За последнее полугодие мы стали свидетелями и участниками исторических моментов, запоминающихся успехов как в сфере молодежи, так и в сфере спорта. Июнь также был богат на значимые события и достижения».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая прошедший месяц.

В традиционной колонке "Точка зрения министра" он отметил, что встреча с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в июне успешно представляли нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и престижных международных соревнованиях, была интересной:

«Мы выслушали впечатления о соревнованиях, в которых они участвовали, одержанных ими победах и дальнейших планах. Мы обменялись идеями с тренерами сборных относительно подготовки к соревнованиям. Вот-вот стартует очередная Олимпиада, к которой весь мир готовился 4 года и ждал с нетерпением. До Олимпийских игр в Париже осталось меньше месяца. В июне наши спортсмены продолжили борьбу за лицензии. Объявлены имена 9 дзюдоистов, завоевавших лицензию в Париж, Яйлагуль Рамазанова завоевала вакансию в стрельбе из лука, Марьям Шейхализехангах и Рамиль Велизаде - в плавании. Таким образом, впервые в истории спорта наша страна будет представлена в 15 видах спорта. Хотя в команде из 48 спортсменов у нас есть опытные олимпийцы, большинство наших спортсменов, отправляющихся в Париж, примут участие в Олимпийских играх впервые. Поздравляю всех спортсменов, завоевавших лицензию, и их тренеров, а также представляемые ими федерации. Желаю им успехов на Олимпиаде».

Гаибов подчеркнул, что продолжается деятельность в отношении увеличения массовости занятий спортом и привлечения населения к здоровому образу жизни: "На этот раз нам удалось расширить масштабы еще одного массового мероприятия. В продолжение проделанной работы по повышению интереса населения, особенно детей и молодежи, к плаванию, как одному из самых полезных для здоровья видов спорта, мы провели завершающий этап проекта «Плавание для всех». Он начался еще в декабре 2023 года среди стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств. Основная цель двухдневных соревнований в Баку – распространение, развитие, увеличение количества водных видов спорта и пропаганда здорового образа жизни. Благодарю Федерацию плавания Азербайджана за сотрудничество в организации турнира».

Министр также напомнил, что Баку, выбранный «Спортивной столицей» мира на 2026 год, в июне принял ряд престижных спортивных мероприятий:

«Наша столица вдвойне порадовала любителей этого вида спорта. Международный шахматный фестиваль «Baku Open 2024» также собрал в нашей столице более 300 шахматистов из разных стран мира. Также у нас состоялась двусторонняя встреча с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем, который посещает нашу страну в рамках Шахматного фестиваля. За последние годы мы совместно обсудили проделанную работу в направлении развития шахмат в Азербайджане, достижения и перспективы взаимного сотрудничества.

В июне наша страна была представлена на ряде мультиспортивных соревнований. Спортсмены успешно выступили в 11 видах спорта на Международных мультиспортивных играх «Спортивные игры БРИКС Казань 2024» в столице Татарстана Казани и в 17 видах спорта на VIII Международных спортивных играх «Дети Азии» в Якутске, Республика Саха. Трудно представить спортивные соревнования без болельщиков и волонтеров. В последние годы заслуживает высокой оценки деятельность Общественного объединения «Спортивные волонтеры и болельщики», объединяющего эти два направления. Недавно организация, представившая свой двухлетний отчет, провела перевыборную конференцию. Желаю организации успехов в дальнейшей деятельности».

Гаибов отметил, что со временем требования и цели меняются:

«Во второй половине 2024 года нас ждут более важные мероприятия, ответственные и важные как с точки зрения молодежной политики, так и с точки зрения спортивных мероприятий. На данный момент основное внимание уделяется Олимпийским играм в Париже, которые начнутся в этом месяце. Благодаря реформам, проведенным совместно с федерациями, и правильной стратегии этап получения лицензий был успешно пройден. Продолжение успеха ведет к вершине. Для того, чтобы это было устойчивым, мы должны работать без перерыва и направлять энергию в правильном направлении с опытом».

İdman.biz