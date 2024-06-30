Родригес нокаутировал Эстраду - ВИДЕО

Только что в США завершился поединок, в котором на ринг вышли чемпион WBC и The Ring в первом легчайшем весе Хуан Франсиско Эстрада и бывший чемпион мира в этом весе Джесси Родригес.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на allboxing.ru, 34-летний мексиканец Эстрада и 24-летний американец Родригес устроили отличный поединок: в четвертом раунде Родригес отправил Эстраду в нокдаун ударом левой. После окончания раунда Эстрада по ошибке пошел в угол к Родригесу. В пятом Родригес снова потряс Эстраду, но в шестом уже Эстрада отправил своего соперника на настил ударом справа. И, наконец, Родригес отправил Эстраду в нокаут ударом в корпус, завершив поединок в седьмом раунде.

İdman.biz