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Фарид Гаибов встретился с министром молодежи и спорта Чада - ФОТО

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27 Июня 2024 20:37
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Фарид Гаибов встретился с министром молодежи и спорта Чада - ФОТО

27 июня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра молодежи и спорта Чада Абакара Джермаха Ауми.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи было сообщено, что сотрудничество между двумя странами в сфере молодежи и спорта находится на высоком уровне.

Гость поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

Во встрече также приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, руководитель сектора международных отношений министерства Зарифа Зульфугарова и чиновник Министерства молодежи и спорта Чада Меди Киззи Тейл.

İdman.biz

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