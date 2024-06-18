Бодибилдеры начали подготовку к Кубку мира

Команда Азербайджана по бодибилдингу начала подготовку ко второй половине сезона.

Как передает İdman.biz, сборная планирует принять участие на Кубке мира, который состоится 1-4 ноября. Президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Рауф Буняталиев отметил, что состав команды будет небольшим.

«В него войдут преимущественно спортсмены, успешно выступившие на последнем чемпионате Европы. В Испанию отправится топ-команда, все атлеты будут претендентами на золото», - подчеркнул Буняталиев.

Отметим, что на чемпионате Европы команда завоевала в общей сложности 7 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

Ниджат Закиев

İdman.biz