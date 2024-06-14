Тотальный провал UFC. Макгрегор и Чимаев сорвали свои бои

Главные турниры месяца развалились на глазах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», июнь обещал стать для UFC одним из самых успешных месяцев с точки зрения наполнения большими боями. Два неплохих карда серии Fight Night, первый в истории турнир в Саудовской Аравии, который под завязку набили топовыми противостояниями, и два номерных турнира.

Имена хедлайнеров тоже топовые — Ислам Махачев, Дастин Порье, Хамзат Чимаев, Роберт Уиттакер, Конор Макгрегор, Майкл Чендлер. Но в итоге буквально всё начало разрушаться на глазах. UFC 302 прошёл без эксцессов, но при этом выдался невероятно скучным для болельщиков, спасали положение только Махачев с Порье. А с остальными яркими боями получился полный крах.

Тревогу сначала забили по поводу поединка Макгрегора. Главный бой UFC 303 подвис, но через несколько дней ситуация стабилизировалась — Конор в деле. Проходит ещё некоторое время — и снова ползут тревожные слухи, что боссы промоушена опрашивают разных бойцов на предмет того, готовы ли они в короткие сроки выйти на пятираундовый поединок.

Кульминацией стала ночь на 14 июня, и к этим проблемам добавилась ещё одна — Хамзат Чимаев выбыл из саудовского турнира. Ситуация с Борзом тяжёлая, он в госпитале, и, по словам Даны Уайта, у него была тяжёлая болезнь. А менеджер Хамзата отметил, что по ходу лагеря бойцу несколько раз пришлось обращаться в больницу, но они до последнего не хотели сниматься. В итоге Чимаеву всё же пришлось искать замену.

Вместо претендентского поединка с Уиттакером Хамзат получает лечение, простой и полную неопределённость. А заменить его согласился Икрам Алискеров, для которого это будет всего лишь третий бой в UFC. Россиянина уже год пытаются завести в топ, но по факту получаются лишь бои с теми, чей уровень, мягко говоря, вызывает сомнения. Теперь у Алискерова резкое повышение оппозиции, и далеко не всегда это хорошо. Икрам — боец с большим потенциалом, однако на сегодняшний день для фанатов ММА это гораздо меньшая величина, чем Чимаев. Соответственно, отсутствие Хамзата станет серьёзной потерей, но отлично, что удалось спасти бой Уиттакера и проверить Алискерова на топ-уровне.

Следом окончательно разрушилась верхушка турнира UFC 303. В возвращение Конора больше всех верил Чендлер, однако в итоге ему придётся смириться с переносом — бой если и состоится, то не в ближайшие месяцы. Макгрегор действительно снялся с поединка из-за травмы, и этот бой полностью вычеркнули из карда. На этом фоне UFC пришлось экстренно искать вариант для мейн-ивента номерного турнира. И надо понимать, что это Международная неделя боёв, важное мероприятие, сюда не поставить абы кого, а в мире очень мало бойцов, которые, не будучи чемпионами, могут возглавить турнир абсолютно любого уровня.

Заменой стали полутяжеловесы Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Это реванш, и это практически гарантированно яркий поединок. Отличный вариант, если мы берём во внимание всю ситуацию в целом. Однако в UFC всё равно тотально провалились. Стоило предположить, что с Конором могут возникнуть проблемы, но в промоушене об этом не позаботились и построили кард вокруг Макгрегора, не добавив ни одного титульника, который может прикрыть Ноториуса. В итоге вся ситуация обернулась абсолютным провалом.

В довесок там ещё вылетел соглавный поединок между Джамалом Хиллом и Карлосом Ульбергом. Их тоже заменили абсолютно новым поединком — спасают положение Брайан Ортега и Диего Лопес.

Честь и хвала UFC за то, как они выкрутились из сложного положения, но два турнира подряд с мейн-ивентами, собранными на коленке, — имиджевый провал. При всём уважении к Алискерову и Перейре, они по статусу не дотягивают до Конора Макгрегора и Хамзата Чимаева. И с этим UFC ничего не сделает, две большие вывески они потеряли, а теперь и неизвестно, когда этих звёзд снова получится увидеть в октагоне.

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