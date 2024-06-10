Борьба за $ 1 млн, возвращение Танка и поединок легенд UFC. Главные бои недели

Будет очень много ярких событий.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», очередная неделя будет крайне насыщенной в мире ММА и бокса. Ярких поединков хватит на всех. На очередном турнире UFC выступят два российских бойца, в PFL продолжают борьбу за $ 1 млн тяжеловесы из России. А в профессиональном боксе целая россыпь титульников с участием таких звёзд, как Джервонта Дэвис, Дэвид Бенавидес, Александр Гвоздик и Субриэль Матиас. Даже легендарные бойцы ММА Андерсон Силва и Чейл Соннен наденут боксёрские перчатки ради трилогии. Представляем главные бои предстоящей недели в традиционной подборке.

С 13 на 14 июня. Валентин Молдавский — Линтон Васселл

В ночь на 14 июня в Коннектикуте (США) пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL. Второй круг начинают тяжеловесы, среди которых сразу трое россиян. Изначально было четверо, но Сергей Билостенный снялся из-за травмы. В главном событии вечера Валентин Молдавский сойдётся с Линтоном Васселлом. Это реванш — в прошлом году россиянин уже проигрывал этому сопернику нокаутом. Теперь же попытается отомстить. В первом бою регулярного сезона Молдавский брутально нокаутировал Анте Делию, а вот Васселл был забит Денисом Гольцовым. Так что для британца это не просто важный бой, тут ещё будет решаться, продолжит ли Линтон борьбу за $ 1 млн.

С 13 на 14 июня. Денис Гольцов — Тиаго Сантос

Прошлогодний финалист Гран-при в тяжёлом весе PFL Денис Гольцов на этом же турнире встретится с ветераном ММА Тиаго Сантосом. Изначально россиянин должен был встретиться с Билостенным, но, повторимся, Сергей выбыл. Надо сказать, что на бумаге новый соперник кажется более удобным для Гольцова. Сантос уже далеко не тот грозный боец, и в последних восьми боях у него всего одна победа. Да и короткое уведомление не в пользу бразильца. Гольцов, напротив, в отличной форме. Разобрался с Васселлом и настроен снова дойти до финала Гран-при.

С 13 на 14 июня. Олег Попов — Дэвион Франклин

Третий россиянин на этом турнире Олег Попов, у которого уже дважды сменился оппонент. Сначала выбыл болгарин Благой Иванов, затем заменивший его Марсело Нуньес. Сейчас соперником Попова станет Дэвион Франклин. Американец не хватает звёзд с неба и всю карьеру провёл в Bellator, где не снискал большой славы. Попов же не проигрывает с 2016 года, а в первом поединке в рамках регулярного сезона не оставил шансов Стиву Моури. В целом все россияне должны оформлять выход в полуфинал Гран-при, а там уже дела пойдут поинтереснее.

15 июня. Крис Биллам-Смит — Ричард Риакпоре

15 июня в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в первом тяжёлом весе. Чемпион мира по версии WBO Крис Биллам-Смит выходит на вторую защиту пояса. Соперником британца станет его непобеждённый соотечественник Ричард Риакпоре. Интересно, что это реванш. Единственное поражение в профессиональной карьере Биллам-Смиту нанёс именно Ричард. Было это в другом весе и пять лет назад, но у Криса определённо есть счёты с Риакпоре, и он попытается их свести.

С 15 на 16 июня. Тагир Уланбеков — Джошуа Ван

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир UFC on ESPN 58. В рамках этого ивента российский боец Тагир Уланбеков встретится с Джошуа Ваном. Уланбеков занимает 12-ю строчку в рейтинге наилегчайшего веса и идёт на серии из двух побед. Изначально Тагир должен был встретиться с Алексом Пересом, и это был шанс забраться в топ-5, но в итоге нашему бойцу заменили соперника. Джошуа Ван в UFC чуть меньше года, но уже одержал три победы, и теперь ему дают возможность попасть в число лучших бойцов дивизиона. Опасный бой для Уланбекова, однако всегда есть надежда на превосходство в борьбе. Там Вану придётся очень непросто.

С 15 на 16 июня. Икрам Алискеров — Антонио Троколи

На этом же турнире выступит ещё один российский боец — Икрам Алискеров. Уроженца Дагестана уже год не могут провести в топ-15, так как постоянно срываются поединки с его участием. Вот и на этом турнире Икрам должен был встретиться с крепким Андре Мунизом, ещё недавно фигурировавшим в топ-15. Однако бразилец травмировался незадолго до поединка, и на замену экстренно выходит Антонио Троколи, который не бился уже три года. И вроде бы хорошо, что бой Алискерова сохранили и не будет долгого простоя, но, с другой стороны, оппозиция не впечатляет. В любом случае, если Икрам хочет показывать себя на топ-уровне, Троколи он должен проходить без каких-либо проблем.

С 15 на 16 июня. Субриэль Матиас — Лиам Паро

В ночь на 16 июня в Пуэрто-Рико пройдёт боксёрский турнир, который возглавит поединок местного любимца Субриэля Матиаса с Лиамом Паро. Матиас в прошлом году стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF и теперь попытается впервые защитить этот титул. И надо сказать, что Субриэль все свои победы одерживал досрочно, так что и здесь стоит ждать агрессивного бокса от пуэрториканца. Паро, в свою очередь, ещё не проигрывал в профессиональной карьере, но и финишей у австралийца поменьше. На бумаге этот поединок обещает стать ярким.

С 15 на 16 июня. Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Также в ночь с 15 на 16 июня пройдёт большой боксёрский вечер в Лас-Вегасе. Возглавит его действующий чемпион мира в лёгком весе по версии WBA и одна из главных звёзд мирового бокса Джервонта Дэвис. Соперником Танка станет Фрэнк Мартин. В последнем поединке Джервонта нокаутировал ударом в корпус Райана Гарсию, а потом взял длительную паузу, которая затянулась на 14 месяцев. Мартин тоже не проигрывал в профессионалах, но его бэкграунд всё же поскромнее. Фрэнк чемпионом не был, однако теперь ему предоставляется такая возможность. Либо же он станет трамплином для Дэвиса к объединительным боям.

С 15 на 16 июня. Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик

В одном карде с боем Дэвиса пройдёт ещё один крайне любопытный поединок. Экс-чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес устал ждать шанса сразиться с Саулем Альваресом и отправляется на покорение полутяжёлой весовой категории. Дэвиду сразу же дали поединок за временный пояс WBC с бывшим обладателем титула Александром Гвоздиком. Бой интересен и сам по себе, а в контексте того, что победитель совсем скоро может разделить ринг с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом, становится ещё более интригующим. Сможет ли Бенавидес и в полутяжах нагонять ужас на соперников и есть ли ещё запал у Гвоздика на новый титульный поход?

С 15 на 16 июня. Карлос Адамес — Террелл Гуше

Ещё один интригующий титульник этого турнира — противостояние Карлоса Адамеса и Террелла Гуше. На кону стоит пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Адамес год назад защищал звание временного чемпиона мира и нокаутировал Джулиана Уильямса, а позже доминиканца «повысили» до полноценного чемпиона. Соперником по первой защите становится опытный американец Гуше. Террелл это тот самый парень, который отправлял в нокдаун Тима Цзю, но в итоге проиграл решением. С тех пор он одержал две победы и теперь получает шанс стать чемпионом мира.

С 15 на 16 июня. Андерсон Силва — Чейл Соннен

В Бразилии в ночь на 16 июня пройдёт выставочный поединок по боксу между двумя легендами смешанных единоборств. Андерсон Силва и Чейл Соннен дважды встречались в октагоне UFC, и оба раза победа оставалась за Пауком. Один из этих боёв даже включён в Зал славы. Трилогия завершится в рамках промоушена Spaten Fight Night. Для Силвы это пятый бой по правилам бокса, и пока у него лишь одно поражение — от Джейка Пола. А вот Соннен дебютирует в боксе. Формат поединка — пять раундов по две минуты. И эти ветераны явно привлекут внимание болельщиков.

İdman.biz