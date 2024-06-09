Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО

Нассурдин ждёт реванша с Шоном Стриклендом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в ночь на 9 июня в Луисвилле (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 57. Главным событием вечера стал поединок топовых средневесов Джареда Каннонье и Нассурдина Имавова.

На бумаге этот бой был выгоден в первую очередь Имавову. Уроженец Дагестана по прозвищу Русский снайпер подошёл к этому поединку на седьмой строчке рейтинга и с одной победой в трёх последних поединках. Нассурдин в начале года разобрал Романа Долидзе и попал в топ-10, а до этого у бойца из Франции были No Contest с Крисом Кёртисом и поражение от Шона Стрикленда. Правда, неудачи не сильно ударили по Имавову, и в случае победы над Каннонье он мог превратиться в одного из претендентов на пояс.

Джаред Каннонье - Бенджамин Баттон от UFC. Чем больше ему лет, тем лучше он выступает. К тому же начинал он тяжеловесом, а теперь бьётся в средней весовой категории. Джаред уже проиграл в поединке за титул Исраэлю Адесанье в 2022 году, но держится в топ-5 и даже настроен дойти до пояса. К бою с Имавовым Каннонье подошёл на двух победах, причём в бою с Марвином Веттори он установил рекорд дивизиона по количеству нанесённых акцентированных ударов. А ещё Джаред страховал титульник Адесаньи и Стрикленда, но дивидендов это не принесло — ему снова дали бой с опасным проспектом.

Каннонье начал активно. Сразу сблизился с соперником и донёс несколько опасных серий. Имавов пробовал отвечать двойками, но опытный Джаред считывал эти угрозы, а ещё умудрился оформить красивый тейкдаун. В целом инициативой владел американец и грамотно сковывал Нассурдина. Во втором раунде Имавов попытался поработать агрессивнее. При этом Каннонье отвечал практически на каждую атаку и охотно подключал клинч, выматывая французского дагестанца. У стены Имавову банально не хватало физической мощи, чтобы развернуть крепкого оппонента. Зато Нассурдин потихоньку начал оправдывать прозвище Русский снайпер и забирал эпизоды в стойке.

С третьего раунда Имавов пытался перевести бой в удобное русло, хорошо и разнообразно атаковал. Каннонье тоже попадал, заходя на плотные удары через джебы, но ещё часто использовал клинчи и пассивный контроль. В четвёртой пятиминутке в одном из разменов Нассурдин попал мощным правым кроссом в челюсть Джареда, и тот заплясал, после чего попытался спастись бегством. Имавов уже не отпустил Каннонье, выбросил несколько добивающих серий и вынудил рефери остановить поединок.

Каннонье, конечно, остался недоволен и считал, что остановка ранняя, но это уже ни на что не влияло. Имавов в эпизоде со стоячим нокдауном продолжал добивать Джареда, а тот не мог активно обороняться, несмотря на призывы рефери. С другой стороны, Каннонье считается довольно крепким бойцом, можно представить, что он мог вернуться в поединок. Так или иначе, Джейсон Херцог перестраховался, и повод у него для этого был. А Имавов теперь врывается в топ-5 дивизиона и останавливается в шаге от титульника. А чтобы его получить, Нассурдин намерен взять реванш у экс-чемпиона дивизиона Шона Стрикленда и уже бросил ему вызов.

Результаты турнира UFC on ESPN 57

Нассурдин Имавов победил Джареда Каннонье техническим нокаутом (Раунд 4, 1:34)

Доминик Рейес победил Дастина Джейкоби техническим нокаутом (Раунд 1, 2:00)

Рауль Росас победил Рики Турсиоса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:22)

Брунно Феррейра победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом (Раунд 1, 4:51)

Закари Риз победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (Раунд 1 0:20)

Пунаэле Сориано победил Мигеля Баезу единогласным решением (30-25, 30-25, 30-27)

Людовит Клейн победил Тиаго Мойзеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Карлос Пратес победил Чарли Радтке техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47)

Брэд Катона победил Джесси Батлера единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)

Монтана Де Ла Роса победила Андреа Ли раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Даниэль Маркос победил Джона Кастанеду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Дениз Гомес победила Эдуарду Моуру раздельным решением (28-29, 30-27, 30-27)

Тейлор Лапилус победил Коди Стаманна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Пуджа Томар победила Райанн дос Сантос раздельным решением (30-27, 27-30, 29-28)

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