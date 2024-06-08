Каноннир подерется с Имавовым, Рейес сразится с Джейкоби. Анонс карда UFC Louisville - ВИДЕО

Шанс для Имавова ворваться в топ-5 средневесов, возвращение Рейеса и интригующий бой Росаса с Турсиосом

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В ночь с 8 на 9 июня состоится турнир UFC Louisville. В главном событии вечера в среднем весе подерутся Нассурдин Имавов и Джаред Каноннир.

Бои предварительного карда

1. Пуя Томар подерется с Райен Амандой в женском минимальном весе

2. Коди Стэнманн встретится с Тейлором Лапилусом в легчайшем дивизионе

3. Эдуарда Моура в женском минимальном весе сразится с Денис Гомес

4. Даниэль Маркос в легчайшем весе подерется с Джоном Кастанедой

5. Андреа Ли в женском наилегчайшем все сразится с Монтаной Де Ла Росой

6. Брэд Катона в легчайшем весе встретится с Джесси Батлером

7. Чарли Радтке в полусреднем дивизионе проведет бой с Карлосом Пратесом

8. Тиаго Мойзес и Людовит Клайн подерутся в легком весе

UFC Louisville: Cannonier vs Imavov - June 8th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Луисвилле откроет поединок в полусреднем весе с участием Пунахеле Сориано и Мигеля Баезы. Бойцы подходят к очному противостоянию в очень плохой форме. По сути, парни будут драться друг с другом за сохранение прописки в промоушене.

Пунахеле долгое время выступал в рамках средней весовой категории, но там получалось у него крайне неудачно. В его активе 4 поражения и одна победа за 5 последних поединков. В предыдущем противостоянии Сориано уступил Дастину Штольцфусу сабмишном во втором раунде.

Предстоящий соперник довольно бодро начал свой путь в UFC, одержав 3 победы кряду. Однако также быстро Баеза пошел на спад. Сейчас у него серия из трех поражений кряду. Выделить фаворита в таком противостоянии сложно. Но возможно, минимальное преимущество будет у Сориано из-за более внушительных габаритов.

Следующими в октагон в рамках среднего дивизиона выйдут Джуллиан Маркес и Захари Риис. Парни потерпели поражения в предыдущих своих противостояниях. Джуллиан в марте прошлого года уступил нокаутом во втором раунде Марку-Андре Баррио.

Всего же у него 2 поражения и 2 победы за 4 поединка в промоушене. Риис не так давно шел на серии из шести досрочных побед кряду. Однако как только Захари дебютировал в UFC, то сразу же получил первое поражение в карьере.

В декабре прошлого года он упал в нокаут в первом раунде от Коди Брандейджа. Впрочем, на этот раз у Рииса есть возможность реабилитироваться, ведь соперника для него подобрали крайне нестабильного.

Очередное противостояние основного карда состоится в рамках среднего дивизиона. Подающий надежды бразилец Брунно Феррейра встретится с Дастином Штольцфусом. И состояния грядущих оппонентов сильно отличаются друг от друга.

У Брунно 2 победы и одно поражение в UFC, причем обе виктории были добыты нокаутами. Штольцфус за 6 последних поединков проиграл 4 раза. Данный боец испытывает проблемы абсолютно на всех этажах.

И у него уже есть горький опыт поражений в противостояниях с проспектами дивизиона, как это было в поединке против Абусупьяна Магомедова. Так что в данной встрече у Феррейры есть шанс добыть очередную победу нокаутом.

В легчайшем весе пройдет поединок Рауля Росаса против Рики Турсиоса. Данный бой должен был состояться еще в феврале. Но тогда у Росаса возникли проблемы со здоровьем и встречу пришлось перенести на неопределенный срок.

Рауль - очень популярный боец, на которого UFC и болельщики возлагают большие надежды. Парню только 19 лет, а он уже дерется в лучшей лиге мира. В трех поединках в промоушене у него одно поражение и 2 досрочных победы.

У Рики Турсиоса аналогичная статистика выступлений в лиге. Однако его бои были не такими яркими, как у Росаса. Несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, у более молодого Рауля довольно высокие шансы на успех.

Имавова и Рейеса ждут непростые вызовы

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона состоится поединок с участием 15-го номера рейтинга Доминика Рейеса и Дастина Джейкоби. Можно сказать, что они оба уже далеки от своего пика.

До 2020 года Рейес подавал большие надежды и был непобежденным. Он дал очень конкурентный поединок Джону Джонсу в титульнике, но в итоге проиграл единогласным решением. Дальнейший спад Доминика мало кто мог предсказать.

Но сейчас он идет на серии из четырех поражений подряд, причем 3 предыдущих боя проиграл досрочно. Неудивительно, что в такой форме Рейес дважды отказался от поединка с набирающим обороты Карлосом Олбергом и сделал выбор в пользу Джейкоби.

У Дастина 2 победы и 3 поражения в последних пяти противостояниях. Статистика далеко не самая выдающаяся, однако он выглядел гораздо более конкурентным в своих боях, нежели Рейес.

Все 3 раза Джейкоби уступил по очкам, а тому же Раунтри и вовсе раздельным решением судей. Стоит также отметить, что Дастин регулярно дерется в отличие от очередного оппонента. Доминик в последний раз выступал 2 года назад и это большая проблема в преддверии боя с Джейкоби.

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоится поединок с участием Джареда Каноннира и Нассурдина Имавова, четвертого и седьмого номеров в рейтинге.

"Килла горилла", несмотря на возраст в 40 лет, продолжает удивлять своими яркими выступлениями за счет невероятной физической формы. К противостоянию с очередным более молодым соперником Джаред подходит после двух побед кряду.

Сначала он одолел раздельным решением судей Шона Стрикленда, а затем единогласным вердиктом выиграл у Марвина Веттори, которого избивал все 5 раундов. Вообще, за 3 года Каноннир проигрывал только бывшему чемпиону Исраэлю Адесанье по очкам в титульном поединке.

Джаред уже давно зарекомендовал себя, как универсального бойца. Ввиду своего невероятного атлетизма Канонниру хватает сил, чтобы бороться с техничными соперниками, а также перебивать их в стойке и нокаутировать.

Более молодой Нассурдин не может похвастаться такой физической мощью, но у него есть свои преимущества. У Имавова очень хорошие тайминги. Он никогда не теряется под прессингом соперника и умеет грамотно контратаковать.

За 5 последних поединков в активе представителя Франции 4 победы и одно поражение, полученное единогласным решением в противостоянии с Шоном Стриклендом. Но на этот раз Имавову предстоит не менее трудный поединок, чем против бывшего чемпиона.

Впрочем, и для Каноннира - это очередная проверка на прочность. Зрителей ожидает очень конкурентный и напряженный поединок, который претендует на звание лучшего боя вечера турнира в Луисвилле.

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