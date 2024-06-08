Франкфурт примет следующую Генассамблею ЕОК

Генеральная ассамблея Европейского Олимпийского Комитета (EOK) утвердила столицы мультифорумов на ближайшие годы.

Как сообщает İdman.biz, помимо подтверждения проведения Европейских игр-2027, внесена ясность в вопрос проведения Европейских юношеских олимпийских фестивалей (ЕЮОФ). В 2027 году они пройдут в Брашове (Румыния) и и Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Также были представлены презентации зимнего ЕЮОФ 2025 года, который состоится в Бакуриани (Грузия) и летнего - в Скопье (Северная Македония).

Франкфурт был утвержден местом проведения Генеральной Ассамблеи 2025 года.

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