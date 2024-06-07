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Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя

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7 Июня 2024 18:32
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Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на мнение некоторых фанатов и экспертов, призывавших американского боксёра Деонтея Уайлдера завершить карьеру после поражения нокаутом в бою с китайцем Чжан Чжилэем.

«Да, Деонтей Уайлдер был нокаутирован, но не нужно его критиковать. Не нужно говорить, что теперь он должен завершить карьеру и всё такое. Не нужно его ругать. Деонтей Уайлдер сам примет решение относительно того, стоит уходить или нет. Фанаты и эксперты должны уважать этого человека и уважать его решение. Моё мнение таково - никогда не указывайте спортсмену, когда ему нужно уходить в отставку. Это личное решение каждого. Это решение должен принимать только боец. Так что, Деонтей, продолжай в том же духе. Что бы ты ни делал, что бы ты ни решил, не торопись. Возьми паузу, побудь со своей прекрасной семьёй. А потом ты примешь правильное решение. Это будет очень личное решение. Такова жизнь, так что не торопись, брат», - сказал де ла Хойя у себя в социальных сетях.

İdman.biz

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