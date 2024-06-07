Завершился летний лагерь для детей шехидов - ВИДЕО

Завершился летний лагерь, организованный Профессиональной футбольной лигой, Фондом «YAŞAT» и ООО «Минеральные воды Бадамлы» для детей шехидов в Габале.

Как сообщает İdman.biz, согласно договору, подписанному 8 мая, лагерь, посвященный «Всемирному дню ребенка», прошел с 1 по 5 июня.

В активном отдыхе приняли участие 30 детей шехидов в возрасте от 8 до 12 лет.

В рамках мероприятий они посетили различные достопримечательности Габалы, приняли участие в веселых и интерактивных играх, сыграли в футбол на Габалинском городском стадионе.

Главная цель лагеря - обеспечить, чтобы дети шехидов, погибших за свободу нашей земли, хорошо проводили время, отдыхали, открывали для себя новые места. Дети посетили озеро Нохур, одно из из самых красивых мест Габалы, и отдохнули.

Во второй день лагеря дети шехидов посетили развлекательный центр «Габаланд», сделали памятные видео и фотографии. Основательница стартапа "Метадеск", лауреат Президентской премии Forbes 30 Гюнай Иманзаде провела для них тренинг «Организация команды», а Миршахин Ализаде, психолог, азербайджанский представитель Всемирной федерации памяти проинформировал о «Технике памяти».

В последующие дни ребята встретились с президентом спортивного клуба «Габала», чемпионом мира и Европы по каратэ Фаризом Наджафовым, участником Отечественной войны Таваккулем Аслановым, владельцем всемирно известной кухни «Wilderness Cooking» на YouTube. Дети задали им вопросы и узнали об их опыте. Дети, имевшие возможность посетить лавандовые поля, активные только один месяц в году, с большим интересом встретили это место.

Эльбрус Новрузлу, заместитель директора ООО «Бадамлинские минеральные воды», спонсора мероприятия, принявший участие в церемонии закрытия порадовал детей шехидов, вручив им подарки.

«Мы гордимся тем, что участвуем в проекте с детьми азербайджанских героев. Надеюсь, что то, что вы здесь увидели и узнали, пригодится и в вашей дальнейшей жизни. Как компания «Бадамлы», наша главная цель в поддержке подобных мероприятий - способствовать тому, чтобы у молодежи Азербайджана был здоровый дух в здоровом теле. Азербайджанский народ заботится о своих шехидах. Мы делаем все возможное, как представители этого народа", - сказал Эльбрус Новрузлу.

İdman.biz