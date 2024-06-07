8 Июня 2024
RU

Завершился летний лагерь для детей шехидов - ВИДЕО

Другие
Новости
7 Июня 2024 21:14
25
Завершился летний лагерь для детей шехидов - ВИДЕО

Завершился летний лагерь, организованный Профессиональной футбольной лигой, Фондом «YAŞAT» и ООО «Минеральные воды Бадамлы» для детей шехидов в Габале.

Как сообщает İdman.biz, согласно договору, подписанному 8 мая, лагерь, посвященный «Всемирному дню ребенка», прошел с 1 по 5 июня.

В активном отдыхе приняли участие 30 детей шехидов в возрасте от 8 до 12 лет.

В рамках мероприятий они посетили различные достопримечательности Габалы, приняли участие в веселых и интерактивных играх, сыграли в футбол на Габалинском городском стадионе.

Главная цель лагеря - обеспечить, чтобы дети шехидов, погибших за свободу нашей земли, хорошо проводили время, отдыхали, открывали для себя новые места. Дети посетили озеро Нохур, одно из из самых красивых мест Габалы, и отдохнули.

Во второй день лагеря дети шехидов посетили развлекательный центр «Габаланд», сделали памятные видео и фотографии. Основательница стартапа "Метадеск", лауреат Президентской премии Forbes 30 Гюнай Иманзаде провела для них тренинг «Организация команды», а Миршахин Ализаде, психолог, азербайджанский представитель Всемирной федерации памяти проинформировал о «Технике памяти».

В последующие дни ребята встретились с президентом спортивного клуба «Габала», чемпионом мира и Европы по каратэ Фаризом Наджафовым, участником Отечественной войны Таваккулем Аслановым, владельцем всемирно известной кухни «Wilderness Cooking» на YouTube. Дети задали им вопросы и узнали об их опыте. Дети, имевшие возможность посетить лавандовые поля, активные только один месяц в году, с большим интересом встретили это место.

Эльбрус Новрузлу, заместитель директора ООО «Бадамлинские минеральные воды», спонсора мероприятия, принявший участие в церемонии закрытия порадовал детей шехидов, вручив им подарки.

«Мы гордимся тем, что участвуем в проекте с детьми азербайджанских героев. Надеюсь, что то, что вы здесь увидели и узнали, пригодится и в вашей дальнейшей жизни. Как компания «Бадамлы», наша главная цель в поддержке подобных мероприятий - способствовать тому, чтобы у молодежи Азербайджана был здоровый дух в здоровом теле. Азербайджанский народ заботится о своих шехидах. Мы делаем все возможное, как представители этого народа", - сказал Эльбрус Новрузлу.

İdman.biz

Новости по теме

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя
7 Июня 18:32
Другие

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя

"Да, Деонтей Уайлдер был нокаутирован, но..."
Исполком ЕОК обсудил программу Евроигр-2027
7 Июня 17:49
Другие

Исполком ЕОК обсудил программу Евроигр-2027

В Бухресте продолжается Генеральная ассамблея Европейского Олимпийского Комитета (EOC)
Назим Садыхов в ожидании новых боев
7 Июня 15:30
Другие

Назим Садыхов в ожидании новых боев

Свой последний на данный момент поединок он провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева
Бекаури и Росси наградили на гала-ужине ЕОК
7 Июня 10:07
Другие

Бекаури и Росси наградили на гала-ужине ЕОК

Итальянская звезда стендовой стрельбы Джессика Росси и грузинский дзюдоист Лаша Бекаури были названы первыми лауреатами премии Янеза Кочиянчича
Генассамблея ЕOK начинается завтра в Бухаресте
6 Июня 16:49
Другие

Генассамблея ЕOK начинается завтра в Бухаресте

Завтра в Бухаресте начинает свою работу Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитета
"Я не собираюсь брать свои слова обратно"
6 Июня 15:51
Другие

"Я не собираюсь брать свои слова обратно"

"Он сделал лучшее из того, что подготовил к бою"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М