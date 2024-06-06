Генассамблея ЕOK начинается завтра в Бухаресте

Завтра в Бухаресте начинает свою работу Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитета.

Как сообщает İdman.biz, в ней примут участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, члены Исполнительного комитета ЕОК, главы НОК и европейских федераций.

Генассамблея заслушает президента МОК Баха, его коллегу из EOK Спироса Капралоса и Яна Лемана, который был назначен первым генеральным директором ЕОК в прошлом месяце. В дополнение к презентациям, члены ЕОК проголосуют за заявку Стамбула на проведение Евроигр-2027 года.

Также будет представлена обновленная информация о мероприятиях ЕОК в 2025 году, включая Зимний и Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, а также Игры малых государств Европы.

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