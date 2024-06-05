20 медалей в Олимпийском цикле: Азербайджан в "Топ-40"

Объявлены страны, завоевавшие наибольшее количество медалей на чемпионатах мира, проводимых в Олимпийском цикле.

İdman.biz сообщает, что за период с Токио-2020 по Париж-2024 в олимпийских видах спорта разыграно 875 комплектов медалей.

За этот период азербайджанские спортсмены 20 раз поднимались на пьедестал почета мундиалей. На счету наших представителей 2 золотые, 5 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Азербайджан входит в число «Топ-40» по общему количеству наград. Наша страна делит с Кенией 36-37 места.

Отметим, что за отчетный период медали завоевали спортсмены из 104 стран. Список возглавляют США (305), Китай (211) и Япония (178).

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