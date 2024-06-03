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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

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3 Июня 2024 21:29
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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

3 июня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение минувшего месяца успешно представляли нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

İdman.biz сообщает, что встреча, организованная на Национальной гимнастической арене, началась с исполнения нашего Государственного гимна.

Затем некоторым спортсменам, удостоенным звания «Мастер спорта Азербайджанской Республики», были вручены соответствующие сертификаты и значки.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые азербайджанскими спортсменами на международных соревнованиях в течение месяца. Далее Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Представители аэробной гимнастики, художественной гимнастики, бокса, дзюдо, академическей гребли, каякинга, каноэ, карате, шотокан карате-до, кикбоксинга, бодибилдинга, ММА, самбо, баскетбола, тхэквондо, ушу, кунг-фу, плавания, паратхэквондо, параатлетики, парадзюдо рассказали о своих выступлениях на соревнованиях и победах.

İdman.biz

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