Праздник спорта на Приморском бульваре - ФОТО

На Приморском бульваре проходит мероприятие, посвященное международному дню защиты детей.

Как сообщает İdman.biz, оно инициировано Министерством молодежи и спорта. На сцене выступили юные мастера капоэра.

Также были награждены дети, участвовавшие в различных конкурсах по случаю знаменательного дня.

Отметим, что бульвар разбит на игровые зоны. В одной из них дети играют в шахматы, в другой - занимаются на треважерах, в третьей - пробуют свои силы на аппаратах, имитирующих греблю.

Мероприятие также направлено на популяризацию спорта среди подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни.

İdman.biz