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Праздник спорта на Приморском бульваре - ФОТО

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1 Июня 2024 16:02
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Праздник спорта на Приморском бульваре - ФОТО

На Приморском бульваре проходит мероприятие, посвященное международному дню защиты детей.

Как сообщает İdman.biz, оно инициировано Министерством молодежи и спорта. На сцене выступили юные мастера капоэра.

Также были награждены дети, участвовавшие в различных конкурсах по случаю знаменательного дня.
Отметим, что бульвар разбит на игровые зоны. В одной из них дети играют в шахматы, в другой - занимаются на треважерах, в третьей - пробуют свои силы на аппаратах, имитирующих греблю.

Мероприятие также направлено на популяризацию спорта среди подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни.

İdman.biz

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