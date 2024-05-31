Дата матча-реванша Усика и Фьюри определена

Стала известна дата проведения второго поединка между абсолютным чемпионом мира, обладателем поясов WBO/WBA/IBF/IBO/WBC в хэвивейте Александром Усиком и экс-чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри.

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что матч-реванш состоится 21 декабря 2024 года. Ивент, как и первый бой, состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды - 115:112, 114:113.

İdman.biz