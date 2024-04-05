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Фарид Гаибов: "Новый сезон соревнований Европейской гимнастики уже стартовал"

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5 Апреля 2024 09:01
Фарид Гаибов: "Новый сезон соревнований Европейской гимнастики уже стартовал"

Глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в своей традиционной рубрике «Записки президента» на сайте возглавляемой им организации подвел итоги марта.

Как сообщает İdman.biz, он подчеркнул, что в первом месяце весны состоялись курсы по спортивной гимнастике Европы. А очередное заседание Президентского Совета в Лозанне и Исполкома запомнилось обсуждением ряда вопросов повестки дня.

«Одно из необычных решений, принятых 25 марта 2024 года, касалось чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2025 года. К сожалению, не было другого выбора, кроме как возобновить тендер для подачи заявок из-за продолжающейся напряженной ситуации в Израиле, изначально являвшемся принимающей стороной. Мы ищем нового организатора из заинтересованных европейцев.

В повестку дня также вошли проекты, связанные с реализацией новой стратегии, успешно представленной Конгрессу в прошлом году. Дальнейшие действия и шаги в этой области являются естественными вопросами, которые необходимо обсудить для достижения общей цели.

Также обсуждались возможные встречи с нашими дочерними федерациями, которые должны быть организованы перед выборами руководства Международной федерации гимнастики (FIG) на 85-м Конгрессе FIG в Дохе с 24 по 26 октября 2024 года», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он отметил старт чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу в португальском Гимараэше. «Стартовал новый сезон соревнований Европейской гимнастики. Первыми его героями станут те представители гимнастики, которые взлетают высоко в воздух, как и их надежды. После захватывающей олимпийской отборочной серии чемпионата мира спортсмены борются за континентальную славу.

Затем континентальное игровое поле, пролегающее через Париж, испытают на устойчивость спортивные гимнасты, а за ними - представители художественной гимнастики.

Желаю всем гимнастам найти свои надежды, кружащиеся на высоте Эйфелевой башни…
… Что может быть прекраснее для современного высококлассного спортсмена?
Ничего, я думаю…», - заключил Ф.Гаибов.

İdman.biz

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