Назим Садыхов: "Жду новостей о боях и усердно работаю"

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов находится в ожидании новостей о своем первом бое в новом году.

Как передает İdman.biz, свой последний на данный момент бой он провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

«Жду новостей о боях так же, как и все вы. В то же время усердно работаю и расту каждый день. Худшее, что может случиться, это то, что я выйду на следующий бой слишком подготовленным. Что бы ни случилось, жизнь хороша, и 2024 год - наш год. Терпение», - отметил Садыхов, поделившись своими ожиданиями.

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