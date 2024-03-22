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Начался обратный отсчет до Всемирных игр кочевников

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22 Марта 2024 21:03
Начался обратный отсчет до Всемирных игр кочевников

Состоялась официальная церемония обратного отсчета V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в столице Казахстана Астане.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и председатель парламента Казахстана Ерлан Кошанов объявили обратный отсчет до V Всемирных игр кочевников.

Так, было объявлено, что до игр, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября текущего года, остался 171 день.

Отметим, что на недельных играх в Астане в 20 традиционных видах спорта примут участие около 4000 спортсменов из более чем 100 стран.

İdman.biz

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