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Где будут отмечать праздник Новруз известные спортсмены и тренеры? - ОПРОС

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20 Марта 2024 11:07
Где будут отмечать праздник Новруз известные спортсмены и тренеры? - ОПРОС

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

İdman.biz провел опрос о том, где и как спортивная общественность встретит праздник.

Многие из них будут праздновать Новруз со своими семьями, некоторые будут тренироваться или принимать участие в соревнованиях.

Шахин Диниев (главный тренер «Сабаила»): «Праздник отмечу дома, с семьей».

Адиль Шукуров (главный тренер "Кяпаза"): "В дни Священного Рамадана я буду тренироваться с командой в Гяндже".

Магомед Абдуллаев (боксер): «Я буду проводить время дома и на тренировках вместе со своими товарищами по команде».

Вургун Гусейнов (капитан «Кяпаза»): «Праздник Новруз я буду отмечать в Товузе, где вырос и окончил школу. Потому что там самые дорогие и близкие мне люди».

Санан Сулейманов (борец): «Я буду на сборах».

Туран Байрамов (дзюдоист): «Поскольку я буду выступать в это время в Грузии, то и праздновать буду там»

Хасрат Джафаров (борец): «Я буду в эти дни на тренировке, там и отмечу».

Яшар Наджафов (дзюдоист): «Я буду дома с семьей».

Мурад Аллахвердиев (боксер): «В праздники мы всегда с семьей за одним столом».

Рафик Гусейнов (борец): "Все праздники предпочитаю отмечать в кругу семьи дома".

Хидаят Гейдаров (дзюдоист): «Праздник отмечать не буду, все мысли о тренировках. Сегодня я буду тренироваться дважды».

Шакир Сеидов (футболист «Кяпаза»): «Отмечу дома, с семьей».

Орхан Сафаров (Спортивный посол): «В этот раз я буду отмечать праздник дома. Потому что, когда был спортсменом, то всегда был на соревнованиях или тренировочных сборах. Новруз обычно совпадал с турниром "Большого шлема" в Тбилиси, и я худел. Поэтому я не мог есть шекербуру или пахлаву. Семья всегда давала мне сладости после турнира. Но на этот раз все будет по-другому».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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