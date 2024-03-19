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Умер Василий Уткин

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19 Марта 2024 20:57
Умер Василий Уткин

Вечером 19 марта в кардиологии московской больницы имени Пирогова на 53-ем году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор, экс-руководитель программы «Футбольный Клуб» и бывший главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин.

İdman.biz сообщает, что причиной смерти, предварительно, стала тромбоэмболия легочной артерии, точную - установит вскрытие.

Уткин был доставлен в больницу днем, врачи установили диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Несколько часов он находился на аппарате ИВЛ, после, по информации сразу нескольких источников, произошла остановка кровообращения. Первая реанимация дала результат, сердце запустили, однако позже Василий Уткин скончался.

«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами. Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», - такое сообщение появилось в телеграм-канале комментатора, его опубликовал коллектив программы «Футбольный Клуб».

Василий Уткин - один из известнейших российских спортивных комментаторов и телеведущих конца 90-ых-00-ых годов, лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Работал на НТВ, Матч ТВ, телеканале «Eurosport», вел популярнейший Youtube-канал, являлся спонсором и владельцем клуба любительского футбольного клуба «Эгриси».

İdman.biz

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