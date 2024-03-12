Париж-2024: Азербайджанские боксеры вошли в число 11 стран с наибольшим количеством лицензий или лидер на Кавказе

В итальянском Бусто-Арсицио завершился первый Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу.

İdman.biz сообщает, что 602 боксера из 113 стран за 9 дней боролись за 49 лицензий на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Определились 28 боксеров-мужчин и 21 боксёрша-женщина. Мужская сборная Азербайджана успешно выступила в Италии.

Ниджат Гусейнов, испытавший свои силы в весе 51 кг, завоевал право на участие в Олимпийских Играх во французской столице, победив всех своих конкурентов. Он третий представитель нашей сборной по боксу, получивший лицензию в Париж. До Ниджата этого добились Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Завоевать лицензию в мужском боксе на турнире, проходившем в Бусто-Арсицио, удалось боксерам-мужчинам лишь из 21 страны. В целом этого добилась 21 страна, в том числе и Азербайджан, и только Казахстану и Узбекистану удалось добыть более, чем одну лицензию.

Еще 19 команд, в том числе сборная Азербайджана, получили лицензии. В число этих 19 стран входят Куба и США, имеющие богатые боксерские традиции. Хозяева - итальянцы и боксеры братской страны Турции - довольствовались лишь одной лицензией.

Ниджат был единственным кавказским спортсменом, добившимся успеха в Бусто-Арсицио. В отличие от Азербайджана, ни Грузия, ни Армения не получили лицензию на Париж.

В общем списке Азербайджан делит 7-11 места. Наряду с нашей страной, еще 3 лицензии есть у США, Турции, Италии и Ирландии. Сборная Азербайджана - лидер по боксу на Кавказе. Грузия завоевала только одну лицензию, а Армения - ни одной.

Напомним, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Список стран, завоевавших лицензии в Бусто-Арсицио:

Страна Лицензия Казахстан 5 Узбекистан 4 АЗЕРБАЙДЖАН 1 Италия 1 Колумбия 1 Германия 1 Великобритания 1 Норвегия 1 Бразилия 1 Болгария 1 Куба 1 Франция 1 Венгрия 1 Ирландия 1 Иордания 1 Пуэрто-Рико 1 Испания 1 Таджикистан 1 Турция 1 США 1 Венесуэла 1

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