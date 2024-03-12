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Париж-2024: Азербайджанские боксеры вошли в число 11 стран с наибольшим количеством лицензий или лидер на Кавказе

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12 Марта 2024 13:15
Париж-2024: Азербайджанские боксеры вошли в число 11 стран с наибольшим количеством лицензий или лидер на Кавказе

В итальянском Бусто-Арсицио завершился первый Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу.

İdman.biz сообщает, что 602 боксера из 113 стран за 9 дней боролись за 49 лицензий на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Определились 28 боксеров-мужчин и 21 боксёрша-женщина. Мужская сборная Азербайджана успешно выступила в Италии.

Ниджат Гусейнов, испытавший свои силы в весе 51 кг, завоевал право на участие в Олимпийских Играх во французской столице, победив всех своих конкурентов. Он третий представитель нашей сборной по боксу, получивший лицензию в Париж. До Ниджата этого добились Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Завоевать лицензию в мужском боксе на турнире, проходившем в Бусто-Арсицио, удалось боксерам-мужчинам лишь из 21 страны. В целом этого добилась 21 страна, в том числе и Азербайджан, и только Казахстану и Узбекистану удалось добыть более, чем одну лицензию.

Еще 19 команд, в том числе сборная Азербайджана, получили лицензии. В число этих 19 стран входят Куба и США, имеющие богатые боксерские традиции. Хозяева - итальянцы и боксеры братской страны Турции - довольствовались лишь одной лицензией.

Ниджат был единственным кавказским спортсменом, добившимся успеха в Бусто-Арсицио. В отличие от Азербайджана, ни Грузия, ни Армения не получили лицензию на Париж.

В общем списке Азербайджан делит 7-11 места. Наряду с нашей страной, еще 3 лицензии есть у США, Турции, Италии и Ирландии. Сборная Азербайджана - лидер по боксу на Кавказе. Грузия завоевала только одну лицензию, а Армения - ни одной.

Напомним, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Список стран, завоевавших лицензии в Бусто-Арсицио:

Страна

Лицензия

Казахстан

5

Узбекистан

4

АЗЕРБАЙДЖАН

1

Италия

1

Колумбия

1

Германия

1

Великобритания

1

Норвегия

1

Бразилия

1

Болгария

1

Куба

1

Франция

1

Венгрия

1

Ирландия

1

Иордания

1

Пуэрто-Рико

1

Испания

1

Таджикистан

1

Турция

1

США

1

Венесуэла

1

İdman.biz

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