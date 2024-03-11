Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО

11 марта министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, министр поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Представители таких видов спорта как тяжелая атлетика, художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, акробатика, ММА, дзюдо, стрельба, стендовая стрельба, сумо, каратэ, параатлетика, парадзюдо, паратхэквондо, сават и прокомбат, тхэквондо, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба предоставили информацию о проведенных ими соревнованиях и одержанных победах.

Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

İdman.biz