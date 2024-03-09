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Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО

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9 Марта 2024 08:34
Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО

Бой между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа (Великобритания) и бывшим обладателем пояса UFC в тяжёлом дивизионе камерунцем Фрэнсисом Нганну завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 04:25
Великобритания
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Франция
Фрэнсис Нганну

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в первом раунде Нганну побывал в нокдауне. В начале второго раунда Джошуа вновь отправил камерунского боксёра в нокдаун, но тот попытался продолжить бой. После нового нокдауна несколько секунд спустя рефери остановил поединок.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну. В начале 2023 года он покинул UFC, а 28 октября вышел на свой первый профессиональный бой по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Встреча продлилась все 10 раундов и завершилась победой Фьюри раздельным решением судей.

İdman.biz

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