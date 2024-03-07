Фарид Гаибов: «На Кубке мира выступит рекордное количество стран» - ФОТО

«Мы рады вновь принимать у себя гостей и участников Кубка мира по спортивной гимнастике, который ежегодно принимает Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии открытия соревнования сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он подчеркнул, что нынешний Кубок мира, являющийся этапом олимпийской квалификации, собрал рекордное количество стран - 67. «Сюда приехали звезды спортивной гимнастики, которые не раз демонстрировали свое высокое мастерство. Желаю удачи всем участникам», - заметил Ф.Гаибов.

Он также отметил роль государства в в спортивных успехах Азербайджана и том внимании, которую оказывает спорту глава государства Ильхам Алиев, а также первая леди, глава Федерации гимнастики Мехрибан Алиева.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz