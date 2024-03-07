7 Марта 2024
RU

Фарид Гаибов: «На Кубке мира выступит рекордное количество стран» - ФОТО

Другие
Новости
7 Марта 2024 12:14
Фарид Гаибов: «На Кубке мира выступит рекордное количество стран» - ФОТО

«Мы рады вновь принимать у себя гостей и участников Кубка мира по спортивной гимнастике, который ежегодно принимает Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии открытия соревнования сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он подчеркнул, что нынешний Кубок мира, являющийся этапом олимпийской квалификации, собрал рекордное количество стран - 67. «Сюда приехали звезды спортивной гимнастики, которые не раз демонстрировали свое высокое мастерство. Желаю удачи всем участникам», - заметил Ф.Гаибов.

Он также отметил роль государства в в спортивных успехах Азербайджана и том внимании, которую оказывает спорту глава государства Ильхам Алиев, а также первая леди, глава Федерации гимнастики Мехрибан Алиева.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым
Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО
6 Марта 21:29
Другие

Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО

В Баку состоялось первая официальная встреча бюро IX Конференции стран-участниц международной Конвенции против допинга в спорте (COP9)
Литовская делегация ознакомилась со спортивными объектами Баку - ФОТО
6 Марта 21:04
Другие

Литовская делегация ознакомилась со спортивными объектами Баку - ФОТО

Завершился визит в Азербайджан гостей из Литвы
Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО
6 Марта 11:55
Другие

Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами Олимпийских комплексов, Домов молодежи и руководителями Детско-Юношеских спортивных школ
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март
5 Марта 21:17
Другие

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта
"С меня хватит". Хабиб Нурмагомедов сделал категоричное заявление об ММА
5 Марта 18:41
Другие

"С меня хватит". Хабиб Нурмагомедов сделал категоричное заявление об ММА

"Однако я всё ещё делюсь своими знаниями и опытом"

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр
4 Марта 21:17
Азербайджанский футбол

Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр

Клуб вратаря сборной Азербайджана Шахруддина Магомедалиева завершил серию неудачных игр в Суперлиге Турции
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО
4 Марта 16:22
Другие

Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

"На этой спортивной неделе у нас больше мероприятий, чем за весь год"