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Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март

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5 Марта 2024 21:17
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта.

Как сообщает İdman.biz, в марте гимнасты заняли первые три места.

Список вновь возглавила художественная гимнастка Зохра Агамирова. В ее активе 610 очков.

Групповая команда по художественной гимнастике заняла второе место (540 очков). Замыкает тройку Никита Смирнов, победитель Кубка мира по спортивной гимнастике (430 очков).

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых в этих соревнованиях мест.

İdman.biz

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