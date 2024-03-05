Фарид Гаибов: "Все мероприятия направлены на развитие спорта"

«Поздравляю всех с 5 марта - Днем физической культуры и спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов журналистам после парада, состоявшегося в спортивной столице Губе.

Министр сообщил, что в результате указа, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 19 лет назад, 5 марта в Азербайджане ежегодно отмечается как День физической культуры и спорта:

"Большую часть спортивных мероприятий мы стараемся проводить в Губе, спортивной столице. По этой причине мы отмечали здесь наш спортивный праздник. Благодарю все федерации, региональные спортивные управления, исполнительную власть Губинского района. Погода здесь сейчас хорошая. Пользуясь случаем, приглашаю всех заниматься спорта. В Губу приехали и гости из-за рубежа.

Все мероприятия направлены на развитие спорта. Мы верим, что число молодых людей, занимающихся спортом в прилегающих регионах, будет увеличиваться. Потому что государство создает всевозможные условия в этом направлении».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz