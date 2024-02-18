Состоялся международный турнир по сноуборду - ФОТО

Завершился Кубок Гейдара Алиева, организованный совместно Федерацией зимних видов спорта и Туристическим центром «Шахдаг».
Как сообщает İdman.biz, турнир был организован среди сноубордистов-любителей.
В соревновании соревновались дети и взрослые. За победу боролись около 50 сноубордистов-любителей в 5 разных возрастных категориях.
Основная цель проведения кубка - популяризация сноубординга в стране и повышение интереса к этому виду спорта среди населения.
По итогам соревнований победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг» и Федерации зимних видов спорта.
Отметим, что Кубок Гейдара Алиева продолжится 27 февраля в детских лыжных соревнованиях.
Среди девочек 9-12 лет:
1 место – Лия МакКеннел (Германия)
Среди мальчиков 9-12 лет:
1 место – Кемаль Баширли (Азербайджан)
II место – Рустам Рустамли (Азербайджан)
Среди мальчиков 13-17 лет:
1 место – Осими Ван Меир Йоа (Бельгия)
2 место – Теоман Тайси (Турция)
Среди девушек 18-25 лет:
1 место – Гюнай Джаваншир (Азербайджан)
2 место – Дарья Малахова (Российская Федерация)
Среди юношей 18-25 лет:
1 место – Кремс Филипп (Германия)
II место – Расим Ризаев (Азербайджан)
Среди женщин 26-45 лет:
1 место – Екатерина Башева (Российская Федерация)
II место – Алла Костина (Российская Федерация)
III место – Фидан Ахундова (Азербайджан)
Среди мужчин 26-45 лет:
1 место – Шамиль Жиглов (Российская Федерация)
II место – Илтис Даниэль (Чехия)
III место – Сеймур Гурбанов (Азербайджан)
Среди мужчин старше 46 лет:
1 место – Томоюки Окада (Япония)
2 место – Азад Кабиев (Азербайджан)
İdman.biz