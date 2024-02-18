Состоялся международный турнир по сноуборду - ФОТО

Завершился Кубок Гейдара Алиева, организованный совместно Федерацией зимних видов спорта и Туристическим центром «Шахдаг».

Как сообщает İdman.biz, турнир был организован среди сноубордистов-любителей.

В соревновании соревновались дети и взрослые. За победу боролись около 50 сноубордистов-любителей в 5 разных возрастных категориях.

Основная цель проведения кубка - популяризация сноубординга в стране и повышение интереса к этому виду спорта среди населения.

По итогам соревнований победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг» и Федерации зимних видов спорта.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева продолжится 27 февраля в детских лыжных соревнованиях.

Среди девочек 9-12 лет:

1 место – Лия МакКеннел (Германия)

Среди мальчиков 9-12 лет:

1 место – Кемаль Баширли (Азербайджан)

II место – Рустам Рустамли (Азербайджан)

Среди мальчиков 13-17 лет:

1 место – Осими Ван Меир Йоа (Бельгия)

2 место – Теоман Тайси (Турция)

Среди девушек 18-25 лет:

1 место – Гюнай Джаваншир (Азербайджан)

2 место – Дарья Малахова (Российская Федерация)

Среди юношей 18-25 лет:

1 место – Кремс Филипп (Германия)

II место – Расим Ризаев (Азербайджан)

Среди женщин 26-45 лет:

1 место – Екатерина Башева (Российская Федерация)

II место – Алла Костина (Российская Федерация)

III место – Фидан Ахундова (Азербайджан)

Среди мужчин 26-45 лет:

1 место – Шамиль Жиглов (Российская Федерация)

II место – Илтис Даниэль (Чехия)

III место – Сеймур Гурбанов (Азербайджан)

Среди мужчин старше 46 лет:

1 место – Томоюки Окада (Япония)

2 место – Азад Кабиев (Азербайджан)

İdman.biz